Minardo riceve il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Conserva

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo, ha ricevuto oggi nel suo ufficio di Montecitorio il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, recentemente nominato Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

L’incontro, cordiale e ricco di spunti di riflessione, è stato l’occasione per rinnovare il profondo apprezzamento per l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini dell’Aeronautica, fiore all’occhiello delle Forze Armate italiane e motivo di autentico orgoglio nazionale. “L’Aeronautica Militare – ha dichiarato il Presidente Minardo – rappresenta un pilastro fondamentale per la sicurezza del nostro Paese. La sua azione non si limita alla difesa dello spazio aereo nazionale, ma si estende al supporto in ambito sanitario, alle operazioni antincendio e al salvataggio dei nostri connazionali in difficoltà all’estero. Un impegno silenzioso ma determinante, che merita il riconoscimento e la gratitudine di tutti gli italiani”.

Il Presidente Minardo ha inoltre annunciato che il Generale Conserva sarà presto audito in Commissione Difesa per illustrare le linee guida e gli indirizzi strategici della sua azione al vertice dell’Arma azzurra. “Sarà un momento importante di confronto istituzionale – ha concluso Minardo – per approfondire le sfide che attendono la Forza Armata e per ribadire il pieno sostegno del Parlamento alla sua missione al servizio del Paese”.

– Foto Ufficio stampa Minardo –

