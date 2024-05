ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo ha ricevuto questa mattina a Montecitorio l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia Abdalla Alsubousi.

Tra i temi al centro del colloquio, la cooperazione bilaterale nei settori della difesa e della sicurezza e il rafforzamento della partnership economica e industriale.

“La comune visione relativamente alle nuove sfide che caratterizzano lo scenario geostrategico regionale e i consolidati rapporti tra in nostri Paesi – sottolinea Minardo – spingono Italia ed Emirati Arabi Uniti verso nuove collaborazioni nel comparto dell’industria della Difesa ma anche in altri settori dell’innovazione”.

Il presidente della Commissione Difesa della Camera ha espresso all’ambasciatore anche il vivo apprezzamento per lo sforzo umanitario e il contributo alla pace e alla stabilità degli Emirati Arabi Uniti in Medio Oriente.

– Foto ufficio stampa Nino Minardo –

