Minardo “Rafforzare l’industria della Difesa italiana ed europea”

ROMA (ITALPRESS) – “Sul SAFE, le proposte avanzate da Mariani meritano attenzione da parte del Governo. È uno strumento importante e occorre utilizzare queste risorse per rafforzare non solo le capacità operative, ma anche tecnologia, produzione e competenze della base industriale italiana ed europea“. Lo afferma Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera, al termine dell’audizione dell’amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani.

Nella sua relazione Mariani ha richiamato il peso crescente di intelligenza artificiale, cyber, spazio, sistemi unmanned e capacità multidominio. Ha inoltre indicato in circa 3 miliardi di euro l’anno le risorse destinate da Leonardo a ricerca, sviluppo e ingegneria, soffermandosi sulla necessità di rafforzare capacità produttiva, filiera nazionale e resilienza delle catene di fornitura.

– foto di repertorio ufficio stampa Nino Minardo –

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