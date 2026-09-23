Il Pentagono porta il wargaming nel processo di selezione dei futuri generali e ammiragli

ROMA (ITALPRESS) – Il Pentagono porta il wargaming nel processo di promozione dei futuri generali e ammiragli. Il segretario alla Guerra Pete Hegseth ha annunciato la Joint Warfighter Evaluation (Jwe), nuova valutazione destinata ai colonnelli e ai capitani di vascello OF-5, equivalenti a O-6 nel sistema statunitense, candidati alla promozione alla prima stella. Il nuovo sistema introduce nella selezione della leadership un criterio ulteriore: valutare non soltanto quanto costruito dall’ufficiale nel corso della carriera, ma come analizza, decide e modifica il piano quando lo scenario e l’avversario cambiano. Il primo ciclo completo è previsto nel 2027; resta ancora da definire quale peso avrà la Jwe nelle decisioni finali di promozione.

L’obiettivo è misurare sul campo virtuale capacità di pianificazione operativa, processo decisionale, leadership e adattamento davanti a problemi militari complessi e a un avversario in grado di reagire alle scelte del candidato. “L’America ha bisogno di combattenti capaci di dominare uno spazio di battaglia caotico”, ha spiegato Hegseth nel video diffuso sui social, indicando come criterio la capacità di “combattere, adattarsi e vincere”. La valutazione punta, secondo il segretario, a selezionare i comandanti sulla base della “competenza dimostrata, non delle credenziali sulla carta”.

La Jwe affiancherà, senza sostituirli, rapporti di rendimento, incarichi di comando, formazione ed esperienza operativa. Ogni Forza armata adotterà un modello specifico. Secondo i piani riportati dalla stampa statunitense, circa 900 colonnelli dell’Army affronteranno una prova scritta e un wargame digitale; per circa 1.330 ufficiali dell’Air Force sono previste due ore di analisi e una simulazione interattiva. La Navy sottoporrà circa 308 capitani di vascello al Naval War College a tre ore di prova scritta seguite da un wargame di due-tre ore. I Marines prevedono invece una sessione di otto ore, per un massimo di 175 colonnelli, su una piattaforma abilitata dall’intelligenza artificiale.

– foto IPA Agency –

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