Minardo “Quanto accaduto in Polonia dimostra l’urgenza di rafforzare la nostra difesa antimissile e anti-drone”

ROMA (ITALPRESS) – “Quanto accaduto in Polonia con la violazione dello spazio aereo da parte di droni russi dimostra l’urgenza di rafforzare la nostra difesa antimissile e anti-drone. Ha ragione il generale Conserva a fissarla come priorità strategica dell’Aeronautica Militare. Non possiamo cullarci sullo scudo americano: l’Italia deve dotarsi di una capacità nazionale solida e autonoma, capace di affiancare e integrare l’ombrello alleato per proteggere efficacemente il nostro territorio”. Lo dichiara il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, a margine dell’audizione del capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale Antonio Conserva.

(ITALPRESS).