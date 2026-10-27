Minardo “La manovra rafforzi il fondo previdenziale dei militari e delle forze di Polizia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il confronto sulla previdenza dedicata al comparto sicurezza e difesa è stato avviato, ma ora servono risorse concrete. La legge di bilancio deve rafforzare il fondo istituito nel 2022 per dare una risposta strutturale alla questione previdenziale dei militari e degli appartenenti alle Forze di polizia“. Lo dichiara Nino Minardo, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Difesa della Camera.

“La previdenza complementare nel comparto non è mai decollata e il sistema contributivo rischia di penalizzare chi svolge professioni caratterizzate da particolari rischi, vincoli operativi e limiti di età. La specificità di queste carriere, già riconosciuta dalla legge, deve trovare un riscontro concreto anche sul piano previdenziale. Forza Italia – conclude Minardo – sosterrà con convinzione, nell’esame della manovra, il rafforzamento delle risorse destinate alla previdenza dedicata”.

-Foto ufficio stampa Minardo-

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