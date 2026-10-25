Deterrenza nucleare, primo esercizio congiunto tra Francia e Regno Unito

ROMA (ITALPRESS) – Per la prima volta, caccia Typhoon britannici hanno partecipato a un’esercitazione della componente nucleare aerotrasportata francese, affiancando i Rafale in una simulazione di attacco nucleare sul Mediterraneo. L’operazione Rummy, condotta il 20 e 21 ottobre, segna un’evoluzione nella cooperazione strategica tra Parigi e Londra, le due potenze nucleari europee. Secondo il comunicato congiunto dei rispettivi ministeri della Difesa, i Rafale, decollati dalla base di Saint-Dizier, hanno operato con la scorta dei velivoli della Royal Air Force, sperimentando procedure di coordinamento e interoperabilità tra le forze aeree dei due Paesi. L’attività non ha previsto l’impiego di armamenti nucleari e si inserisce nell’attuazione della Dichiarazione di Northwood, volta a rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di deterrenza. “Disporre di forze nucleari indipendenti non esclude il coordinamento”, ha dichiarato la ministra francese Catherine Vautrin, sottolineando come l’integrazione operativa possa contribuire alla sicurezza dell’Alleanza e alla stabilità euro-atlantica.

Per il segretario alla Difesa britannico Wes Streeting, l’esercitazione “apre un nuovo capitolo nelle relazioni tra Regno Unito e Francia in materia di difesa nucleare” e dimostra “la credibilità della nostra deterrenza e la determinazione a rimanere uniti di fronte alle minacce emergenti“. Rummy rappresenta un precedente significativo nell’evoluzione della postura strategica europea, mostrando come due arsenali nazionali autonomi possano sviluppare una maggiore complementarità operativa. Resta tuttavia invariato il principio della sovranità decisionale: Parigi e Londra conservano il controllo esclusivo delle rispettive forze nucleari e non condividono l’autorità sul loro eventuale impiego.

– foto IPA Agency –

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