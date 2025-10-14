Minardo incontra una delegazione della Usmia: “Importante lavoro da fare sulla specificità militare”

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo (Forza Italia) ha incontrato oggi una delegazione della USMIA – Unione Sindacale Militare Interforze Associati, guidata dal Segretario Generale Interforze Leonardo Nitti.

Durante l’incontro sono stati affrontati i temi legati alla valorizzazione della specificità militare e al rafforzamento del dialogo tra istituzioni e rappresentanze del personale in uniforme. “C’è un importante lavoro di valorizzazione da fare sulla specificità militare – ha sottolineato Minardo – e per questo che come Commissione Difesa abbiamo avviato un’apposita indagine conoscitiva che ci consentirà di approfondire una tematica urgente quanto complessa”.

Minardo, ha incontrato oggi anche una delegazione del SIAM – Sindacato Aeronautica Militare, guidata dal segretario generale Alfio Messina e composta da Antonio Fulco, dirigente nazionale e responsabile dei rapporti esterni, Alberto Barcaro componente delle relazioni esterne e Marina Attardo componente del direttivo nazionale. Il SIAM, costituito nel 2019 e iscritto all’albo ministeriale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari nel 2023, rappresenta il personale dell’Aeronautica Militare, promuovendo la tutela dei diritti e la valorizzazione della specificità militare. Tra i numerosi temi al centro dell’incontro particolare attenzione è stata data alla previdenza dedicata: “La previdenza militare – ha detto Minardo – è un tema centrale che richiede attenzione e soluzioni concrete e per questo è importante avviare un confronto ampio e approfondito a partire dalle associazioni sindacali”.

“Il rinnovo dei contratti, la previdenza, la liquidazione del trattamento di fine servizio, lo sviluppo delle carriere e la durata dei distacchi sindacali sono tra i temi affrontati nell’incontro con la delegazione del SINAFI – Sindacato Nazionale Finanzieri, guidata dal Segretario Generale Stefania Castricone. Un confronto utile e costruttivo per valorizzare il personale della Guardia di Finanza e rafforzare il dialogo tra rappresentanze e istituzioni”. Così Nino Minardo (Forza Italia), presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

