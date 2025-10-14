Minardo incontra una delegazione della Usmia: “Importante lavoro da fare sulla specificità militare”

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo (Forza Italia) ha incontrato oggi una delegazione della USMIA Unione Sindacale Militare Interforze Associati, guidata dal Segretario Generale Interforze Leonardo Nitti.

Durante l’incontro sono stati affrontati i temi legati alla valorizzazione della specificità militare e al rafforzamento del dialogo tra istituzioni e rappresentanze del personale in uniforme. “C’è un importante lavoro di valorizzazione da fare sulla specificità militare – ha sottolineato Minardo – e per questo che come Commissione Difesa abbiamo avviato un’apposita indagine conoscitiva che ci consentirà di approfondire una tematica urgente quanto complessa”.

Minardo, ha incontrato oggi anche una delegazione del SIAM – Sindacato Aeronautica Militare, guidata dal segretario generale Alfio Messina e composta da Antonio Fulco, dirigente nazionale e responsabile dei rapporti esterni, Alberto Barcaro componente delle relazioni esterne e Marina Attardo componente del direttivo nazionale. Il SIAM, costituito nel 2019 e iscritto all’albo ministeriale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari nel 2023, rappresenta il personale dell’Aeronautica Militare, promuovendo la tutela dei diritti e la valorizzazione della specificità militare. Tra i numerosi temi al centro dell’incontro particolare attenzione è stata data alla previdenza dedicata: “La previdenza militare – ha detto Minardo – è un tema centrale che richiede attenzione e soluzioni concrete e per questo è importante avviare un confronto ampio e approfondito a partire dalle associazioni sindacali”.

Il rinnovo dei contratti, la previdenza, la liquidazione del trattamento di fine servizio, lo sviluppo delle carriere e la durata dei distacchi sindacali sono tra i temi affrontati nell’incontro con la delegazione del SINAFI – Sindacato Nazionale Finanzieri, guidata dal Segretario Generale Stefania Castricone. Un confronto utile e costruttivo per valorizzare il personale della Guardia di Finanza e rafforzare il dialogo tra rappresentanze e istituzioni”. Così Nino Minardo (Forza Italia), presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

