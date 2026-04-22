Crosetto incontra ministro della difesa dell’Arabia Saudita: “Sicurezza e stabilità di Hormuz al centro del dialogo”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho incontrato Sua Altezza Khalid bin Salman bin Abdulaziz Ministro della Difesa del Regno dell’Arabia Saudita. Abbiamo riesaminato la partnership italo-saudita e le modalità per proseguire la cooperazione e lo sviluppo nei settori militare e della difesa tra i nostri due Paesi. Ci siamo confrontati sulle novità relative alla situazione regionale e internazionale, sulla possibile evoluzione nella regione e sul coordinamento degli sforzi congiunti al fine di promuoverne la sicurezza e la stabilità di Hormuz, del Mar Rosso e di tutta la regione. Ha ringraziato l’Italia per la vicinanza dimostrata e per l’aiuto offerto, durante il conflitto”. Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

-Foto account X Ministero Difesa-

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