ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo, ha incontrato stamane a Montecitorio una delegazione del sindacato Sim Carabinieri guidata dal segretario generale Antonio Serpi e dai segretari aggiunti Riccardo Monti e Antonio Aprile. Il confronto ha riguardato alcune questioni centrali per il personale in divisa e per le comunità, in particolare le tematiche abitative, la consistenza dell’organico, la previdenza e la sanità militare.

“Questi momenti di dialogo con i sindacati militari – ha dichiarato Minardo – sono essenziali per realizzare una vera e propria bussola legislativa chiara ed efficace, capace di rispondere alle esigenze reali di chi ogni giorno serve lo Stato e garantisce la sicurezza dei cittadini”.

