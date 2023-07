ROMA (ITALPRESS) – “Per due giorni Scicli sarà una specie di capitale dell’Aeronautica, grazie alla presenza delle Frecce Tricolori e all’impegno dell’Aeronautica Militare che sfrutterà l’occasione per farsi conoscere grazie al villaggio storico-espositivo e ad un concerto della banda dell’Arma azzurra”. Lo dice il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo.

“Già sette anni fa – ricorda Minardo – le Frecce Tricolori avevano solcato i cieli del lungomare di Donnalucata, domenica prossima la Pattuglia acrobatica nazionale tornerà da noi per rinsaldare il legame di Scicli e della Sicilia con tutta l’Aeronautica Militare che quest’anno celebra il suo centenario”.

“L’esibizione aerea di domenica pomeriggio a Donnalucata – prosegue Minardo – però non sarà l’unica occasione di incontro con l’Arma azzurra: sabato pomeriggio sempre sul lungomare sarà possibile visitare il villaggio aeronautico per conoscere meglio storia e tecnologia della nostra aviazione militare e poi sabato sera alla chiesa della Consolazione di Scicli il concerto della banda dell’Aeronautica militare, una vera e propria istituzione nel mondo della musica”.

“Per Scicli e per i turisti che sono nel nostro territorio saranno due giorni speciali per i quali ringrazio profondamente il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare il Generale S.A. Luca Goretti che ha voluto regalarci questa straordinaria festa, e tutte le istituzioni e le aziende che a diverso titolo stanno consentendo lo svolgimento di questo evento prestigioso”, conclude il presidente della Commissione Difesa.

– Foto Ufficio stampa Nino Minardo –

