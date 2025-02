ROMA (ITALPRESS) – Una richiesta di aiuto da parte di una mamma residente nel quartiere Testaccio ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Roma Aventino di intervenire tempestivamente in un’abitazione di via Bodoni e arrestare in flagranza il figlio, un 45enne romano. L’uomo è gravemente indiziato di avere maltrattato l’anziana madre convivente e di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La donna ha allertato telefonicamente i militari, raccontando che il figlio la stava picchiando tirandole i capelli. Durante la telefonata, i Carabinieri hanno sentito in diretta le urla dell’uomo e gli insulti rivolti alla madre. Intervenuti immediatamente, i militari hanno interrotto l’aggressione e arrestato l’uomo. Nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno di una credenza della cucina, nascosti in un barattolo, 130 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, un coltello con tracce di stupefacenti utilizzato per suddividere le dosi, materiale per il confezionamento e un paio di manette prive di matricola. Nei confronti dell’indagato, dopo la convalida dell’arresto, è stato disposto l’obbligo di presentarsi in caserma.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

