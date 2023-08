ROMA (ITALPRESS) – Alla vigilia della visita a Caivano, dove si recherà in segno di solidarietà alle due ragazzine che hanno subito una violenza di gruppo, il premier Giorgia Meloni ha ricevuto oggi minacce sui social network.

“Io ti consiglierei stai a casa stanno com e pazz e rimaste 160mila famiglia senza rdc senza spesa. Sei sicura che tornerai a casa?”, scrive una donna su Facebook, e un’altra utente nei commenti aggiunge: “Speriamo rimani morta a Caivano”.

Solidarietà al presidente del Consiglio dai ministri e da tutte le forze politiche.

“Solidarietà a Giorgia per le minacce. Nessuno di noi si farà intimidire da qualche delinquente: portiamo avanti il programma di governo per il quale gli Italiani ci hanno scelto. Senza paura, a testa alta”, scrive su X (ex Twitter), il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.

Di fronte all’odio, alla violenza e alle minacce andiamo avanti, uniti e senza paura. Cara Giorgia ti sono vicino, certo che queste minacce non fermeranno la nostra azione di Governo”, scrive sempre su X il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

“Le minacce di morte ricevute via social dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sono tollerabili. Messaggi di intimidazione, di istigazione all’odio e alla violenza non devono trovare alcuni spazio in una democrazia e troveranno sempre la più ferma condanna da parte di tutto il Partito democratico”, dice in una nota la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

“Ringrazio quanti hanno espresso vicinanza in merito alle minacce ricevute in vista della mia visita a Caivano. Le intimidazioni non impediranno la nostra presenza al fianco dei tanti cittadini che chiedono sicurezza e la possibilità di un futuro migliore per i propri figli. Nella lotta alla criminalità organizzata questo Governo non farà passi indietro”, scrive su X il premier Giorgia Meloni.

