Minacce alla sorella, condannato l’ex portiere della nazionale di Malta Justin Haber

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – L’ex portiere della nazionale maltese e attuale consigliere locale di Floriana, Justin Haber, è stato dichiarato colpevole di aver minacciato sua sorella e ha ricevuto un ordine restrittivo della durata di un anno, emesso dalla magistrata Nadia Helena Vella.

Haber, figura di spicco del calcio maltese e storico portiere della nazionale, è stato incriminato in seguito a un episodio avvenuto l’8 gennaio scorso, quando ha inviato alla sorella, Pearl Vella Haber, un messaggio vocale minacciandola di “tagliarle la testa”. La minaccia è seguita a una lite familiare che coinvolgeva anche la madre.

Durante il processo è emerso che Pearl già in passato aveva denunciato il fratello: nel 2014 aveva intentato un’azione legale, poi ritirata per motivi familiari. In un primo momento, Haber ha negato le accuse, ma successivamente ha ammesso le proprie responsabilità e si è visto imporre un ordine restrittivo che gli vieta di avvicinarsi, contattare o avvicinarsi alla sorella. La violazione dell’ordine potrebbe comportare una multa di 2.000 euro.

