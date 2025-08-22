ROMA (ITALPRESS) – “Apprendo la notizia di una lettera di minacce di morte recapitata alla redazione del quotidiano Il Tempo, che sarebbe stata firmata da ambienti anarchici. In attesa delle verifiche necessarie da parte delle autorità competenti, desidero esprimere la mia solidarietà al direttore Tommaso Cerno e a tutta la redazione”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social, commentando le intimidazioni pervenute ai giornali Il Tempo e Libero, di proprietà di Giampaolo Angelucci, raggiunto da minacce così come il vicepresidente Andrea Pasini, il direttore del Tempo Tommaso Cerno e il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone. “Minacce di questo tipo non sono solo ignobili, ma rappresentano un attacco diretto all’informazione e alla libertà di espressione. E non potranno mai piegare chi ha scelto di fare il proprio lavoro con coraggio e serietà”, conclude la premier.

“Desidero rivolgere la mia forte e sincera solidarietà all’editore Giampaolo Angelucci, al vicepresidente Andrea Pasini e ai direttori Tommaso Cerno e Daniele Capezzone. Le lettere di minacce firmate dagli anarchici e giunte nella redazione del Tempo, non fermeranno il lavoro e le inchieste, portate avanti con coraggio anche dalle giornaliste Eleonora Tomassi e Giulia Sorrentino. In attesa che le autorità possano fare presto piena luce su queste vili intimidazioni esprimo a tutti loro la mia vicinanza”, ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Esprimo piena solidarietà all’editore, ai direttori e alle redazioni de Il Tempo e Libero per le gravi minacce ricevute. È netta la condanna per ogni atto di intimidazione che è da contrastare con massima fermezza”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

