Mimit, svelato il francobollo dedicato al Fondo di Garanzia per le Pmi

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta, a Palazzo Piacentini, la cerimonia di presentazione e annullo filatelico del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, dedicato al Fondo di Garanzia per le PMI.

L’evento, presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal Sottosegretario di Stato con delega al Fondo di Garanzia PMI, Massimo Bitonci, ha visto la partecipazione dei vertici di Mediocredito Centrale, nelle figure del Presidente Ferruccio Ferranti e dell’Amministratore Delegato Francesco Minotti, e dei rappresentanti di Poste Italiane e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Giovanni Machetti e Luca Sciascia.

“Un francobollo che evidenzia il successo del Fondo che abbiamo istituito e che, al tempo stesso, aiuta a farlo conoscere ai nostri cittadini, cioè alle nostre famiglie. Il sistema delle piccole e medie imprese e delle realtà del mondo dell’artigianato rappresenta una parte importante del nostro sistema produttivo. Nei prossimi giorni convocherò il primo appuntamento di un tavolo permanente e continuativo dedicato a questo settore, un luogo di confronto che ci accompagnerà nell’attuazione dei decreti attuativi sul disegno di legge annuale delle PMI e sull’elaborazione di quello del prossimo anno”, ha dichiarato il ministro Urso.

“Il Fondo di garanzia per le PMI, in 25 anni di attività, si conferma un eccellente strumento di politica economica promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rapido ed efficace a sostegno delle imprese e della crescita del sistema produttivo. Il nuovo francobollo contribuirà a far conoscere al grande pubblico il valore e la funzione del Fondo, amplificandone la riconoscibilità come leva strategica per le piccole e medie imprese italiane”, ha dichiarato il sottosegretario Massimo Bitonci.

“Dal 2000 il Fondo di Garanzia per le PMI si è dimostrato uno strumento essenziale per favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese e dei professionisti, la spina dorsale del nostro sistema produttivo. In qualità di gestore sin dalla sua nascita, l’esperienza di MCC nel campo delle agevolazioni rappresenta un asset fondamentale per realizzare la sua missione di banca a capitale pubblico, impegnata a rafforzare la competitività del Paese. È grazie a questo patrimonio professionale che abbiamo potuto accompagnare l’evoluzione del Fondo con competenza e spirito di servizio”, ha dichiarato il Presidente di Mediocredito Centrale, Ferruccio Ferranti.

La vignetta raffigura, in grafica stilizzata, alcuni lavoratori rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese e dei professionisti, pilastri dell’economia nazionale, a cui si rivolge il Fondo di Garanzia per le PMI, strumento al servizio della crescita, dell’innovazione e della competitività del tessuto produttivo italiano.

Sullo sfondo, una freccia direzionale in crescita e, a sinistra, un ingranaggio, simbolo universale del lavoro, del progresso e della produttività. Completano il francobollo la legenda “FONDO DI GARANZIA PER LE PMI DAL 2000”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. Il bozzetto è stato realizzato da Fabio Abbiati. Il francobollo verrà stampato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con l’indicazione tariffaria “B”, in 220.000 esemplari.

