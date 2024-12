ROMA (ITALPRESS) – E’ stata la 17enne Mimì Caruso, della squadra di Manuel Agnelli, ad aggiudicarsi l’edizione 2024 di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, nella prima finale in esterna nella storia del programma in Piazza del Plebiscito a Napoli. Una cavalcata straordinaria, quella di Mimì, di Usmate Velate (Monza-Brianza) con origini del Mali, che con le sue interpretazioni sempre intense ha conquistato il pubblico avendo la meglio sui Les Votives, secondi classificati. Terzi I Patagarri e quarto Lorenzo Salvetti. Per Manuel Agnelli si tratta dellla prima vittoria nelle sue sei edizioni di X Factor. Cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce spazia tra il soul, l’indie e perfino l’hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Canta per scappare dalle responsabilità di un mondo noioso. Il suo percorso a X Factor è stato caratterizzato da brani spesso imponenti e impegnativi come “Figures”, il brano di Jessie Reyez che alle audizioni le aveva fatto guadagnare l’X Pass da parte del suo giudice Manuel Agnelli. Il suo inedito – firmato Warner Music Italy – è “Dove si va”, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.

Una serata dai mille colori che si è aperta tra fuochi d’artificio e la performance del super ospite internazionale Robbie Williams che ha incantato tutta Piazza del Plebiscito presentando il suo ultimo singolo “Forbidden Road” per poi tornare sul palco per un medley con le sue hit “Let Me Entertain You”, “Rock DJ” e “Angeles” facendo cantare tutti in un immenso karaoke. Paola Iezzi, per un attimo, ha svestito i panni del giudice e ha presentato live in anteprima assoluta il suo nuovo singolo “Club Astronave”, prima di farsi raggiungere a sorpresa dalla sorella Chiara per un medley dei loro grandi successi “Festival”, “Vamos a bailar”, “Furore” e Festa totale”.

E nella grande serata di Piazza del Plebiscito è arrivato poi il momento di Gigi D’Alessio per un omaggio indimenticabile alla “sua” Napoli con una straordinaria interpretazione piano e voce di “Napule è” di Pino Daniele che ha scaldato i 16mila spettatori. La serata, divisa in tre manche, è entrata nel vivo, prima con i rispettivi My Song dei finalisti, in cui ogni artista ha portato un pezzo che lo rappresenta al meglio: Lorenzo ha cantato “Cosa mi manchi a fare” di Calcutta, Mimì ha sprigionato tutta la sua energia su “Because The Night” di Patti Smith; I Patagarri hanno spiazzato a suon di jazz con “Cam-Caminì”, cantata da Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino nonchè colonna sonora di “Mary Poppins”; i Les Votives, infine, si sono esibiti con un’intensa “Someone Like You” di Adele. A seguire, è stato il momento della seconda manche con la giostra dei quattro Best Of delle proprie esibizioni a X Factor 2024: quattro energici e velocissimi medley che hanno riassunto il percorso nello show di ciascuno di loro. E infine, nella terza e ultima manche hanno ripresentato il proprio inedito, firmato da Warner Music e disponibili su tutte le piattaforme digitali: Lorenzo Salvetti “Mille concerti”, Mimì “Dove si va”, I Patagarri “Caravan” e Les Votives “Monsters”.

E poi il gran finale con la proclamazione della vincitrice che, ringrazia emozianata il pubblico, dicendo: “Grazie raga, ci vediamo sui palchi”.

