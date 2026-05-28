La National Italian American Foundation in visita al Vittoriale degli Italiani

MILANO (ITALPRESS) – I membri del Board e più importanti imprenditori italoamericani della National Italian American Foundation (NIAF) hanno visitato il Vittoriale degli Italiani, oggi tra le case museo più visitate a livello internazionale e luogo simbolo della storia, della letteratura e della cultura italiana nel mondo. Un luogo che, grazie alla valorizzazione culturale e alla visione del presidente Giordano Bruno Guerri, è diventato negli anni un punto di riferimento capace di raccontare – attraverso storia, arte, letteratura e paesaggio – l’Italia e la sua identità a un pubblico sempre più ampio e internazionale. La National Italian American Foundation è un’organizzazione nazionale con sede a Washington, DC, ed è la maggiore rappresentante degli oltre 20 milioni di cittadini italoamericani che vivono negli Stati Uniti. La Fondazione promuove la valorizzazione dell’eredità culturale italiana e il contributo che gli italiani hanno dato alla storia e allo sviluppo degli Stati Uniti, collaborando attivamente anche con il Congresso americano e la Casa Bianca. Ogni anno la NIAF organizza un viaggio in una “regione d’onore” italiana: per il 2026 la scelta è ricaduta sulla Lombardia. Il soggiorno, in programma dal 24 al 31 maggio tra Milano e il Lago di Garda, è realizzato anche con la collaborazione del Gruppo Balsamo che opera nel mondo nel settore della mobilità ad alto valore aggiunto.

“La National Italian American Foundation è onorata di visitare il Vittoriale subito dopo il Memorial Day, per rendere omaggio a Gabriele D’Annunzio, grande eroe italiano della Prima Guerra Mondiale, e per ricordare sia agli italiani che agli italoamericani che vivono in America la duratura alleanza tra i nostri due Paesi”, così Robert Allegrini, presidente della NIAF.

“È per noi un onore ospitare una realtà così autorevole e rappresentativa della comunità italoamericana, che ci ha scelto come tappa culturale del viaggio in Italia. Il Vittoriale ha sempre guardato al genio italiano nel mondo, alla sua capacità di lasciare un segno attraverso cultura, impresa, creatività e visione. È da questa stessa vocazione che nel 2017 è nato il Premio Genio Vagante, dedicato a coloro che hanno contribuito a dare prestigio e riconoscibilità al nostro Paese nel mondo”, così il presidente Giordano Bruno Guerri.

“È un privilegio condividere la prestigiosa cornice del Vittoriale con i membri del Board della NIAF in occasione della loro settimana lombarda. Un luogo che incarna i valori di cultura, visione e identità italiana, che hanno segnato il mio percorso e la crescita di Balsamo, oggi presente sulla scena internazionale. Promuovere l’heritage italiano significa valorizzare il coraggio imprenditoriale e la capacità di realizzare grandi progetti, mettendo sempre al centro le persone. Sostenere NIAF equivale a rafforzare il nostro legame tra Italia e Stati Uniti, tra cultura e impresa, mantenendo vivo lo slancio verso traguardi sempre più ambiziosi“, così Pietro Trapletti, Presidente del Gruppo Balsamo.

– foto ufficio stampa NIAF –

(ITLAPRESS).