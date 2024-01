MILANO (ITALPRESS) – “L’ultima immagine del faggio rosso di via Caradosso (l’ho fatta la notte prima dell’intervento di abbattimento) e la prima della grande magnolia grandiflora che abbiamo messo al suo posto questa mattina, nel volgere di soli sette giorni. Un grande albero non c’è più ma un nuovo albero crescerà nello stesso luogo e spero che tutti noi ci affezioneremo a questo proprio come abbiamo fatto con il precedente. Abbiamo preparato il terreno e sistemato l’aiuola con nuove essenze una siepe perimetrale. Ora spetterà a noi curarlo e farlo crescere e ai cittadini rispettarlo (evitando di confondere l’aiuola con un area cani). Ringrazio l’Area Verde e AVR per la cura e le attenzioni che sono state riservate al vecchio faggio e per la sollecitudine con cui hanno risposto alla mia richiesta che la sostituzione avvenisse in tempi rapidi e con un albero già di grandi dimensioni”. Lo scrive sul suo profilo Facebook l’assessore al Verde del Comune di Milano, Elena Grandi, a proposito dell’abbattimento del vecchio faggio di via Caradosso.(ITALPRESS).

Foto: Facebook Elena Grandi