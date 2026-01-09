Milano, trattori contro Mercosur: latte e fieno versati in piazza Duca d’Aosta

MILANO (ITALPRESS) – Decine di trattori stanno invadendo piazza Duca d’Aosta, a Milano, paralizzando il traffico davanti alla Stazione Centrale per protestare contro il trattato di libero scambio tra Unione europea e Mercosur. I mezzi agricoli, arrivati con bandiere tricolori e clacson, hanno scaricato balle di fieno sull’asfalto e quintali di latte sulla piazza che ospita la sede del Consiglio regionale della Lombardia, di fronte alla Stazione Centrale.

La mobilitazione è organizzata dal movimento Riscatto agricolo Lombardia insieme al Coapi, Coordinamento agricoltori e pescatori italiani. Nel mirino degli agricoltori la firma dell’accordo con i Paesi sudamericani, accusato di favorire la speculazione e di penalizzare produttori e cittadini, sia europei sia sudamericani. Alla protesta stanno partecipando anche esponenti politici: presenti l’europarlamentare Silvia Sardone, vicesegretaria della Lega, e il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, già ministro dell’Agricoltura.

-Foto IPA Agency-

