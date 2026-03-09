Milano, tram esce dai binari a Rozzano: nessun ferito

MILANO (ITALPRESS) – Un tram della linea 15 è uscito dai binari intorno alle 7:30 di questa mattina, nel comune di Rozzano: si tratta del terzo episodio in dieci giorni.

È successo nei pressi della fermata tra via Curiel e viale Isonzo, a Rozzano, quando un tram della linea 15 con capolinea proprio il comune dell’hinterland milanese, viaggiando a bassa velocità, è uscito dai binari con due ruote di un carrello. Non si registrano feriti e sono in corso le operazioni di rimozione del tram, appartenente alla linea “Sirio”.

Le cause sono in corso di accertamento e per quel tratto di linea sono stati messi a disposizione dei bus sostitutivi.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).