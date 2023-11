MILANO (ITALPRESS) – Sono stati segnalati alcuni foglietti lasciati sui parabrezza delle auto in sosta a Milano, che sembrano notifiche di contravvenzione e indicano i termini di pagamento, ma in realtà sono vere e proprie truffe. A segnalarlo è la stessa Polizia locale di Milano, che invita i cittadini a non seguire le indicazioni riportate sulle false multe. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Comune di Milano