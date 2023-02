MILANO (ITALPRESS) – Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico “Bar Castaldi 27 Cafè Shisha & Lounge Bar” in Via Panfilo Castaldi n. 27 a Milano. Questa mattina, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano hanno notificato la sospensione al responsabile dell’attività, in quanto, a seguito di controlli tra dicembre 2022 e febbraio 2023, il bar è risultato frequentato da persone con precedenti penali e di polizia. I clienti del bar, inoltre, in tre occasioni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti come cocaina, hashish e marjuana.(ITALPRESS).

Photo Credits: Ufficio Stampa Questura di Milano