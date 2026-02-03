Milano, si perde in auto e finisce in bilico su un canale: salvato un uomo di 80 anni

MILANO (ITALPRESS) – Si perde mentre rientra a casa in auto, finisce fuori strada e resta impantanato nel fango, con la vettura in bilico sul margine di un canale di irrigazione. È successo questa mattina intorno alle 7, protagonista un uomo di 80 anni. A lanciare l’allarme è stato lo stesso anziano, che ha contattato i Carabinieri di San Donato Milanese in evidente stato di agitazione, spiegando di essersi smarrito in un’area rurale.

I militari hanno subito avviato le ricerche, localizzando la cella telefonica dell’utenza e mantenendo il contatto con l’uomo tramite la Centrale operativa. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile: dopo una breve perlustrazione, i carabinieri hanno individuato l’auto bloccata nel fango e pericolosamente inclinata a ridosso di un canale d’irrigazione pieno di acqua piovana.

L’80enne è stato estratto dall’abitacolo e messo in sicurezza. Visitato in via precauzionale dal personale sanitario del 118, l’uomo è stato infine affidato alle cure del nipote.

-Foto ufficio stampa Carabinieri Milano-

(ITALPRESS).