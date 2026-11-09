MILANO (ITALPRESS) – Il Comitato Promotore MilanoAI ha presentato oggi alle istituzioni la candidatura di Milano a sede di un nuovo pilastro delle Nazioni Unite dedicato alla valutazione indipendente e alla governance etica dell’intelligenza artificiale. L’incontro, nella Sala Conferenze di Palazzo Turati, è stato promosso dall’American Chamber of Commerce in Italy, da Assolombarda e da Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, che il 12 ottobre avevano firmato il Manifesto pubblico “Milano capitale globale della governance dell’intelligenza artificiale”.

Non un convegno, ma un incontro in cui il territorio parla con una sola voce al Governo e al Parlamento, ai quali spetta trasformare la proposta in una candidatura dell’Italia. “Con la presentazione alle Istituzioni, la candidatura di Milano come sede di un nuovo pilastro ONU per la governance etica dell’AI fa un importante e decisivo passo in avanti. È una candidatura molto ambiziosa e sfidante che ha un valore intrinseco perché mette di nuovo la nostra città al centro dell’interesse globale” ha sottolineato nel suo intervento Carlo Sangalli, Presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza.

Il Comitato propone che il pilastro di Milano si concentri nel primo anno su quattro funzioni che oggi nell’ONU non hanno una sede. La prima riguarda i metodi e le misure di valutazione, con una biblioteca pubblica di protocolli di prova comparabili tra istituti nazionali, laboratori e valutatori indipendenti. La seconda porta l’etica e i diritti fondamentali dentro la valutazione, integrando gli strumenti dell’UNESCO nei test tecnici. La terza forma valutatori e regolatori dei Paesi che non hanno un istituto nazionale, in raccordo con le sedi ONU di Torino e Roma.

La quarta offre al Panel e al Dialogo un’unità di supporto tecnico, sul modello dell’IPCC e su richiesta delle Nazioni Unite. Le dodici funzioni descritte nel Policy Paper II restano l’architettura di lungo periodo, e i temi del lavoro, della salute, dei dati, dell’ambiente e degli incidenti rimangono alle organizzazioni che ne hanno il mandato. Il pilastro non ha poteri normativi, autorizzativi o sanzionatori, non fissa standard tecnici e non convoca il Dialogo globale. Non avrebbe costi per il bilancio ordinario delle Nazioni Unite.

Il Comitato chiede al Governo tre atti nei prossimi sei mesi, senza creare nuove strutture. Il primo, subito, è l’adesione dell’Italia all’appello di Finlandia e Norvegia, che resta aperto ad altri leader. Il secondo, a gennaio, è una lettera al nuovo Segretario Generale delle Nazioni Unite, che si insedierà il 1° gennaio 2027, con l’offerta di Milano. Il terzo, a maggio, è la co-guida della discussione sulla valutazione al Dialogo globale di New York, in intesa con i co-presidenti di Corea e Saint Kitts e Nevis.

“L’intelligenza artificiale rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, ma la sua capacità di trasformare profondamente economia, lavoro e società richiede anche una governance capace di guidare lo sviluppo – ha dichiarato Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda – Con l’appuntamento di oggi mettiamo Milano a disposizione del Governo e del Parlamento, perché il nostro territorio non vuole soltanto essere protagonista dello sviluppo e dell’applicazione dell’intelligenza artificiale, ma anche contribuire alla definizione dei principi che ne guideranno l’utilizzo a livello globale. Principi che riflettono la cultura dell’impresa italiana, volta a valorizzare le competenze e a mettere le persone al centro”.



“Lo abbiamo chiamato Progetto Radegonda, dalla centrale che nel 1883 accese la Scala con la tecnologia di Edison. Oggi la nuova rivoluzione arriva da San Francisco, dove nel 1945 sono nate le Nazioni Unite, e Milano può essere di nuovo la porta da cui il futuro entra in Europa. L’architettura delle Nazioni Unite per l’intelligenza artificiale oggi esiste. C’è il Panel scientifico, c’è il Dialogo globale, c’è il laboratorio di Valencia. Manca una cosa sola, una casa internazionale in cui i metodi della valutazione indipendente diventino patrimonio di tutti gli Stati, anche di quelli che non hanno un istituto nazionale”, ha sottolineato Simone Crolla, Consigliere Delegato di AmCham Italy.

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