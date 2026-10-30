Milano, sfilano in 12mila. I cortei si uniscono e si dirigono verso la Tangenziale

MILANO (ITALPRESS) - I due cortei di Milano si sono ricongiunti a piazzale Loreto. Ai 7 mila del primo corteo si sono ora aggiunti circa altri 5 mila partecipanti del secondo. "Giù le armi su i salari" è lo slogan che si ripete dal furgone in testa al doppio corteo, mentre alcuni esercizi abbassano le saracinesche in via Andrea Costa. Il corteo è ora diretto verso la Tangenziale Est, dove è già stata chiusa l'area di servizio di Cascina Gobba. (ITALPRESS). xu9/pc/gtr