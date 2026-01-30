Milano Serravalle accelera sulla digitalizzazione della rete: investiti 50 mln

MILANO (ITALPRESS) - Milano Serravalle - Milano Tangenziali accelera il percorso di digitalizzazione della propria rete autostradale, una delle più strategiche del Paese e al centro della mobilità lombarda e dei principali corridoi europei, per aumentare la sicurezza, migliorare la sostenibilità ambientale e offrire ai viaggiatori servizi sempre più efficienti. f28/fsc/gtr