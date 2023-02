MILANO (ITALPRESS) – Questa notte i muri esterni della sede della Cisl di Milano della Zona Bicocca, in via San Glicerio-angolo via Nota, sono stati imbrattati da ignoti con scritte ingiuriose verso i sindacati, bollati come “nazisti” e “traditori dei lavoratori”. “E’ un atto vile che si commenta da sè – osserva il segretario generale della Cisl milanese, Carlo Gerla -. Da qualche tempo le nostre sedi, anche in altre aree della Lombardia, sono oggetto di atti di vandalismo da parte di sigle sconosciute. Ovviamente non ci facciamo intimorire e continueremo a svolgere la nostra azione sul territorio e nelle aziende a tutela dei lavoratori, dei pensionati, di chi cerca un lavoro, delle fasce deboli della popolazione. E’ un momento difficile dal punto di vista economico e sociale e c’è ancora più bisogno di sindacato, come dimostra la fiducia che ci accordano gli oltre 183 mila iscritti alla nostra organizzazione nell’area metropolitana”. (ITALPRESS).

Photo Credits: Ufficio Stampa Cisl Milano