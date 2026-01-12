Milano, scontro tra un’auto e una moto in largo Ascari: ferito un 48enne

MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina, in Largo Ascari a Milano, all’altezza della fermata Romolo della Metropolitana M2, a causa di uno scontro tra una moto e un’auto, è rimasto ferito un 48enne conducente della motocicletta, immediatamente trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto gli agenti della Polizia locale, momentaneamente chiusa la preferenziale in direzione piazza Napoli.
– Foto eb/Italpress –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]