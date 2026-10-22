MILANO (ITALPRESS)- “Garantire l’ordine pubblico, insieme alle altre forze dell’ordine. E intervenire in caso di necessità, anche con mezzi, coi Lince, coi droni, con mezzi adeguati a intervenire velocemente”. Saranno queste le funzioni dei 500 parà in arrivo a Milano secondo il vicepremier Matteo dopo la riunione del Cdm. “Saranno preparati a fare quello che un militari deve e può fare, rispettando la normativa vigente” ha aggiunto Salvini, sottolineando che “Io padre di due figli sono più tranquillo se ho 500 parà con la testa sulle spalle a osservare quello che succede”.

SICUREZZA, MATTARELLA EMANA IL DECRETO LEGGE

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appena emanato il decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile” e ha autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione.

-Foto xu9/Italpress-

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