Milano, Sala “Per l’Ad di Atm non abbiamo fretta di decidere”

MILANO (ITALPRESS) - Domani ci sarà il rinnovo del Cda di Aspi e Arrigo Giana dovrebbe diventare amministratore delegato della società e lasciare quindi Atm, l'azienda del trasporto pubblico di Milano. "Non abbiamo questa urgenza di decidere così velocemente" chi lo sostituirà, ha precisato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Marino. "La società è governata da una struttura interna solida, c'è una presidente, c'è un Consiglio di amministrazione, quindi non abbiamo bisogno di fare così in fretta, ci stiamo riflettendo", ha aggiunto. xm4/ads/mca2