MILANO (ITALPRESS) – “Questo corto circuito (tra Procura e urbanistica del comune, ndr) deve essere superato col dialogo e il dialogo deve essere fatto anche faccia a faccia: ognuno deve fare il suo ruolo però a volte ho l’impressione che certe cose nascano dalla non conoscenza del ruolo e del lavoro dell’altro. Non chiediamo altro che spiegarci e ho apprezzato l’intervento dell’ex vicesindaco Ada Lucia De Cesaris; è un’anima libera che dice quanto pensa e ho apprezzato perchè anche dalla sua testimonianza si capisce quale difficoltà c’è oggi negli uffici. Oggettivamente io vedo la paura della firma. Non è una categoria del pensiero ma è realtà: oggi i nostri dirigenti hanno paura di firmare e questo non va bene”.

Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione delle colonnine di ricarica City Plug di A2A, ha risposto ai giornalisti a proposito delle indagini della Procura su presunti abusi edilizi in alcuni cantieri della città e per i quali sono sotto indagine anche funzionari del Comune.

