Milano, Sala “La delibera sulla vendita dello stadio di San Siro andrà in giunta la settimana prossima”

MILANO (ITALPRESS) – La delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan andrà in Giunta “settimana prossima. L’importante è che la vicesindaca completi gli incontri con tutte le forze politiche, ma per il resto siamo pronti”. Lo ha precisato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di restituzione alla città dell’opera “L’uomo della luce”, in occasione della commemorazione del 24° anniversario degli attentati dell’11 settembre 2001.

“Ho lasciato alla Scavuzzo” il compito “di verificare, dal punto di vista di tutte le entità coinvolte in questa lunga storia, cosa ne pensano. Ovviamente ognuno poi farà il suo mestiere, però siamo sufficientemente tranquilli, stiamo rispettando pienamente le regole. Siamo pronti a procedere. È importante adesso ascoltare il parere di tutti”, ha aggiunto poi.

