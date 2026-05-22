MILANO (ITALPRESS) – L’ipotesi che la gestione di alcuni ospedali lombardi sia centralizzata “mi preoccupa molto e sarei assolutamente contrario ad un’ipotesi di questo genere”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento di Fondazione AIRC. “Questa ipotesi nasce da una legge delega, approvata dal governo e adesso davanti al Parlamento in attesa di essere realizzata, dove si ipotizza che all’interno di ogni regione che alcuni ospedali vengano dichiarati di interesse nazionale e quindi vengano direttamente gestiti dal centro – ha spiegato – Una cosa di questo genere, oltre a essere in controtendenza con la cosiddetta autonomia, sarebbe qualcosa di non accettabile per una questione di omogeneità e funzionamento e per una serie di ragioni che sono sotto gli occhi di tutti”. Alla domanda se ne stia discutendo con il ministro della sanità Orazio Schillaci, il governatore ha risposto che “stiamo parlando d’altro. Essendo una legge delega, è ancora in divenire”.

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