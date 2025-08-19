A Milano un ramo di un albero cade su un Van, nessun ferito

MILANO (ITALPRESS) – Un grosso ramo si è staccato questo pomeriggio da un albero in viale Elvezia, in direzione Melzi d’Eril, mentre stava transitando una vettura Van con targa slovena. Il conducente e le altre due persone a bordo sono rimaste illese senza conseguenze malgrado il forte impatto.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza e a bonificare poi l’area interessata. Il traffico è stato interrotto parzialmente sul viale Elvezia dalla polizia locale intervenuta sul posto per consentire ai vigili del fuoco di terminare l’intervento.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).