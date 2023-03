MILANO (ITALPRESS) – Oggi a Palazzo Marino, nella Sala dell”Orologio, la delegata alle Pari Opportunità di Genere, Elena Lattuada, ha illustrato alcune delle iniziative di “Milano Città delle donne”, il palinsesto realizzato dal Comune di Milano in occasione della Giornata internazionale della donna. Lo ha fatto rilanciando, contestualmente, l’importanza per le giovani donne di scegliere percorsi di studio tecnico-scientifico – le cosiddette carriere Stem – chiedendo a due autorevoli figure, la neo-rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, e la rettrice di Milano Bicocca, Giovanna Iannantuoni, di raccontare storie di donne di ieri e di oggi che hanno contribuito alla ricerca in campo nazionale e internazionale. Un modo per tracciare una sfida per il futuro. Presente in sala e accolta da un grande applauso la “signora della comete”, l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli-Finzi. “Abbiamo scelto di costruire eventi e occasioni di incontro – ha detto Elena Lattuada – per parlare delle moltissime donne che hanno fatto la storia della nostra città, troppo spesso poco conosciute. Da questa consapevolezza nasce l’idea del sito sulla toponomastica femminile, con l’intento di aggiornarlo costantemente anche con altri luoghi simbolici per Milano e di un percorso museale con opere significative Allo stesso modo le tante iniziative sparse nella città per tutto il mese di marzo, sosterranno sempre più una città a misura di donna. L’iniziativa di oggi con le rettrici di Milano – ha proseguito – ha il significato di dare un ulteriore slancio a percorsi di studio scientifici e per sostenere percorsi lavorativi: ripartire da donne importanti nel mondo scientifico è un modo per dire che ogni donna può costruire il proprio futuro. Una città di donne è una città migliore per uomini e donne, di questo sono certa”. Milano celebrerà l’8 marzo con numerose iniziative dal centro ai quartieri grazie alla collaborazione tra Comune, enti, musei e municipi. (ITALPRESS).

Photo Credits: ufficio stampa Comune di Milano