MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina attorno alle ore 8, in piazzale Cuoco e in viale Puglie a Milano, è stata avviata un’operazione straordinaria di Polizia Locale congiunta con Polizia di Stato per contrastare i traffici illeciti e il degrado. La Polizia Locale era presente con 50 agenti. 40 sequestri amministrativi, 25 sequestri con denuncia di persone, 25 verbali con sanzione. In particolare, sono stati fatti 57 sequestri di migliaia di articoli di abbigliamento, circa 8 kg di sigarette di contrabbando, 2 denunce per ricettazione a persone che vendevano utensili elettrici di dubbia provenienza e uns persona denunciata per vendita di scarpe contraffatte. 60 le violazioni per sosta irregolare. “Oggi operazione straordinaria con anche la Polizia di Stato, grazie alla collaborazione operativa che abbiamo intensificato a dicembre con un apposito gruppo di coordinamento operativo tra Questura e Polizia Locale, dove si gestiscono le segnalazioni e si programmano interventi. Il Municipio 4 ci aveva inviato segnalazione e su questa abbiamo lavorato. Noi non ci fermiamo. Grazie al lavoro intenso di uomini e donne della Polizia Locale e della Polizia di Stato; e grazie ai presidenti e assessori dei Municipi con i quali lavoriamo in sinergia per costruire sicurezza nei quartieri” scrive l’assessore milanese alla Sicurezza, Marco Granelli.(ITALPRESS).

Foto: Comune di Milano