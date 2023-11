MILANO (ITALPRESS) – Tutti pazzi per le lavanderie self-service. Un fenomeno che, come sempre, parte da Milano dove la richiesta per questo tipo di servizio è letteralmente esplosa e fa registrare quotidianamente forti crescite. Sono i numeri a certificare come quello delle ‘laundry self-servicè sia un fenomeno in continua espansione: da settembre a oggi gli accessi sono cresciuti del 30% e del 250% se confrontati con lo stesso periodo del 2022. A creare in città quello che fino a poco tempo fa era solo la rappresentazione di film e telefilm americani, è Lavanderie Italiane, primo network di lavanderie self service presente a Milano con 6 punti d’accesso, l’ultimo dei quali, che conta ben 18 macchine, sorto in via Melchiorre Gioia 114, a poche centinaia di metri dalla Stazione Centrale e dal Bosco Verticale. I 6 self-service milanesi fanno registrare complessivamente un totale medio di 15.000 cicli di lavaggio/asciugatura al mese.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Lavanderie Italiane