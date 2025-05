Milano, nella Galleria Vittorio Emanuele nuovo look per la libreria Rizzoli

MILANO (ITALPRESS) – Inaugurata la nuova Rizzoli nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. Una libreria che dal 1949 ha accolto generazioni di lettrici e lettori appassionati, scrittori e figure di spicco dell’editoria, diventando negli anni un simbolo della storia culturale della città e del Paese.

Dopo un importante progetto di rinnovamento volto a valorizzarne l’identità, si presenta sempre nella sua sede storica ma con nuovi spazi e un’offerta rivisitata, un ricco calendario di eventi e una vocazione internazionale ancora più marcata. Si sviluppa su due livelli, con una superficie complessiva di 755 metri quadri e quattro ampie vetrine affacciate sulla Galleria. La proposta si articola in numerose aree tematiche che accompagnano i visitatori in un percorso emozionale tra libri e architettura.

“Rizzoli Milano è molto più di una semplice libreria. È uno spazio unico nel suo genere, pensato per favorire l’incontro e il dialogo, capace di coinvolgere un’ampia platea di amanti dei libri – ha commentato l’amministratore delegato di Mondadori Retail, Carmine Perna, intervenendo all’inaugurazione – . Questo progetto è anche il simbolo di un legame profondo – che si rinnova ogni giorno da oltre 75 anni – con la città di Milano, grazie alla collaborazione con il Comune, dimostrando come la lettura e la cultura siano parte fondante della vita milanese e una delle sue più grandi ricchezze”.

Il progetto di rinnovamento di Rizzoli Milano rappresenta una tappa strategica nel piano di sviluppo di Mondadori Retail, la società del Gruppo Mondadori che gestisce il più esteso network di librerie in Italia, con oltre 500 punti vendita diffusi sul territorio: in programma nel 2025 l’apertura di circa 30 nuovi store, tra negozi in gestione diretta e in franchising.

“Progetti che confermano l’impegno costante del Gruppo Mondadori – primo editore di libri in Italia – per la valorizzazione delle librerie quali luoghi centrali per la promozione della lettura, l’incontro e il dialogo culturale”, ha sottolineato Perna.

Dopo i saluti istituzionali di Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa del Comune di Milano, la presentazione è proseguita con un momento di confronto dal titolo “Rizzoli Milano, una libreria storica per pubblici contemporanei. Un luogo di incontro dove la cultura vive tra eventi e internazionalità”, che ha visto dialogare Carmine Perna con Véronique Cardi, présidente-directrice générale Éditions JC Lattès, Paola Dubini, professoressa di Management dell’Università Bocconi, e il giornalista e scrittore, Beppe Severgnini.

