Rapina aggravata a un anziano a Milano, fermato un 27enne con precedenti

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Milano ha fermato un cittadino egiziano di 27 anni, con precedenti per rapina e furto con strappo ad anziani, per la rapina aggravata commessa ai danni di un uomo di 86 anni. Giovedì scorso, poco dopo le ore 12, l’equipaggio in moto “Nibbio” dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura era intervenuto in via Pezzotti perché era stata segnalata la rapina di una collanina in oro giallo ai danni di un uomo di 86 anni che, in passeggiata con la moglie, era stato scaraventato a terra e derubato del prezioso da parte di un giovane straniero che lo aveva dapprima afferrato per il collo e che era poi scappato verso via Antonini.

Gli agenti hanno visionato i video delle telecamere di sicurezza presenti nella zona della rapina e hanno estrapolato il volto dell’autore. Sabato pomeriggio, poco dopo le ore 16, l’uomo è stato notato dai poliziotti della Squadra Mobile nella stessa strada mentre osservava gli anziani che entravano e uscivano dalla chiesa parrocchiale. Fermato per un controllo, l’uomo, alla ricerca sul proprio cellulare dell’immagine di un documento di identità, ha fatto scorrere delle fotografie tra le quali i poliziotti ne hanno individuata una ove indossava gli stessi abiti e accessori che vestiva il giorno della rapina. I poliziotti hanno quindi eseguito il fermo nei confronti del 27enne egiziano, condotto presso la casa circondariale “Di Cataldo”.

– foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).