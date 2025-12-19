Milano, Metro 5 inaugura il treno brandizzato per le Olimpiadi

MILANO (ITALPRESS) - È stato inaugurato oggi a Milano il treno "Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026" della Linea 5, la "Lilla", da tempo identificata come la metropolitana dello sport. "Il percorso intrapreso in questi anni per affermare la Lilla come la metropolitana dello sport ci ha portati a questo traguardo naturale", ha dichiarato l'amministratore delegato di Metro 5, Serafino Lo Piano. "Con il treno dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 vogliamo condividere con i nostri passeggeri i valori più autentici dello sport - spirito di squadra, passione, inclusione e sostenibilità - confermando il ruolo centrale del trasporto pubblico nel rendere i Giochi parte della vita quotidiana della città". xp9/tvi/mca3