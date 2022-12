MILANO (ITALPRESS) – Anche il mondo dello sport con il board dell’AC Milan Campione d’Italia, aderisce con entusiasmo a “Volontario all’Opera per un giorno”, il progetto di Opera San Francesco che vede tra i suoi volontari alcuni tra i volti più noti del panorama della cultura e dell’imprenditoria italiana. A indossare i panni dei volontari questa volta sono due grandi nomi del calcio milanese: Paolo Maldini, leggenda sia del club rossonero – ora Direttore dell’Area tecnica – che della Nazionale, e Frederic Massara, Direttore Sportivo del Milan. Questi “speciali amici di OSF” hanno accettato di trascorrere una mattinata in Opera San Francesco e di venire a contatto concretamente con la realtà di accoglienza e aiuto gratuiti che dal 1959 a Milano costituisce un punto di riferimento per i poveri. La giornata è iniziata con una visita al Servizio Docce e Guardaroba accompagnati da fra Marcello Longhi, presidente di OSF. Qui ogni giorno sono in media 110 le persone in difficoltà che chiedono aiuto per poter fare una doccia e 35 quelle che ricevono un cambio d’abito gratuito. Maldini e Massara sono poi entrati nel vivo dell’attività recandosi in Mensa dove hanno indossato il grembiule rosso dei volontari del servizio mensa, il badge e hanno servito un piatto di pasta alle vongole agli ospiti italiani e stranieri (2.000 circa al giorno), che ogni giorno frequentano numerosi questo servizio storico di Opera San Francesco. Tra battute, sorrisi e foto ricordo tra i commensali della Mensa e gli altri colleghi volontari, i due direttori dell’AC Milan hanno potuto toccare con mano la portata dell’impegno di Opera San Francesco e farne parte concretamente. Tolto il grembiule, Paolo Maldini ha dichiarato: “E’ stata un’esperienza bella e toccante. Credo che serva per tenere i piedi per terra. Mi ha riempito il cuore vedere così tante persone al servizio dei meno abbienti, dà speranza. Opera San Francesco è dignità”. Frederic Massara ha aggiunto: “Ciò che sorprende è la qualità dei servizi offerti: il cibo, gli abiti, le docce. Chi viene qui si sente a casa, pur non avendola. Qui c’è una cordialità diffusa contagiosa. Opera San Francesco è necessaria”. L’esperienza di Maldini e Massara fa parte del progetto di Osf “Volontario all’Opera per un giorno” ideato per diffondere al grande pubblico l’impegno e il lavoro di Opera San Francesco, la realtà fondata il 20 dicembre 1959 da Fra Cecilio – portinaio del convento di viale Piave – che in quel giorno inaugurò la Mensa dei Poveri di corso Concordia, la stessa che tutt’oggi è capace di offrire fino a 2.300 pasti al giorno a chi si trova in difficoltà. Il primo servizio di OSF, al quale negli anni se ne sono aggiunti molti altri, allo scopo di dare un sostegno concreto a chi soffre. Fra Marcello Longhi, Presidente di Opera San Francesco, in merito all’iniziativa ha aggiunto: “Sono sempre contento di aprire le porte dei nostri servizi ai cittadini: è il modo migliore per far capire concretamente cosa facciamo e come lo facciamo. Tutto ciò che OSF garantisce alle persone in povertà è realizzabile grazie ai donatori e ai volontari a cui va il nostro più accorato grazie. “Volontario all’Opera per un giorno” è una fantastica iniziativa per diffondere questo enorme bene e non posso che essere grato a chi vi partecipa con passione ed entusiasmo”. Opera San Francesco per i Poveri solo nell’ultimo anno ha distribuito 623.423 pasti, 22.192 ingressi alle docce, 4.384 cambi d’abito e 29.897 visite mediche.(ITALPRESS).

Photo credits: ufficio stampa Opera San Francesco