Milano, Lupi “Candidato sindaco entro fine estate”

MILANO (ITALPRESS) - Sulle prossime elezioni comunali a Milano "crediamo che sia un dovere subito dopo il referendum iniziare ad ascoltare, a presentare un programma e poi secondo me subito dopo l'estate o prima dell'estate individuare il candidato che meglio può rappresentare questo". Lo ha detto il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi a margine di un evento del partito a Milano sul ddl antisemitismo. "Il centrodestra, come abbiamo detto più volte anche come Noi Moderati, prima ancora di preoccuparsi di chi scegliere un candidato, se civico o politico, se prenderlo dalla società civile o non lo so dalle selezioni di X Factor, si preoccupi di fare un programma che sia credibile e serio per il governo di questa città - ha aggiunto -. Ricordo a tutti noi che se l'abbiamo persa da 15 anni una ragione ci sarà. Forse non è colpa solo dei milanesi, ma qualche responsabilità politica il centrodestra ce l'ha". xh7/sat/fsc/gtr