MILANO (ITALPRESS) – E’ ormai noto il ruolo centrale che i social media rivestono nella comunicazione, come un vero e proprio biglietto da visita capace di trasmettere obiettivi, valori e identità di un’azienda, un Ente o un’Istituzione. Se Facebook rimane ancora il social più gettonato per la diffusione di messaggi con un’impostazione formale, il canale più efficace per interagire con le nuove generazioni va ricercato altrove, nelle piattaforme Instagram e, soprattutto, TikTok. Nasce da queste considerazioni il progetto dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Milano, Como, Lecco, Lodi,

Monza Brianza e Sondrio, che prevede il lancio su TikTok di un piano comunicativo per raccontare i Professionisti rappresentati dall’Ordine. “Abbiamo voluto sviluppare questo progetto – spiega Diego Catania, Presidente dell’Ordine – per rivoluzionare il nostro impatto verso l’esterno, puntando a raggiungere soprattutto i giovani, che potrebbero diventare i Professionisti Sanitari del futuro. Talvolta, per la complessità e la vastità delle competenze racchiuse dall’Ordine, diventa difficile riassumere chi siamo e cosa facciamo, precludendoci la possibilità di farci conoscere a un pubblico più vasto. Vogliamo comunicare, senza banalizzarle, le competenze che caratterizzano ciascuno dei profili afferenti all’Ordine, per dare più visibilità al lavoro dei nostri iscritti: Professionisti preparati e in continuo aggiornamento, che contribuiscono attivamente a migliorare la vita delle persone”. I brevi video partono da uno stimolo o da una curiosità per offrire uno spaccato di ciascuna Professione Sanitaria: gli oggetti rappresentativi e i modi di dire, la relazione con la persona assistita e le difficoltà da superare. Il progetto mira, inoltre, a diffondere ispirazione sull’operato delle Professioni Sanitarie: i ritratti ne mettono in evidenza il lato umano, la passione e le sfide. La narrazione aiuta a creare una connessione emotiva con il pubblico e a promuovere una maggiore consapevolezza dell’importanza e del valore del lavoro dei tanti Professionisti che ogni giorno operano nelle aziende sanitarie e sul territorio. “Credo che i percorsi di laurea delle Professioni Sanitarie rappresentino un’ottima prospettiva per i ragazzi, non solo perchè formano ruoli molto richiesti nel panorama lavorativo odierno, ma anche e soprattutto perchè rispondono a un istinto profondo di ciascuno di noi: quello alla condivisione, all’ascolto, alla cura verso l’altro – conclude il Presidente -. Occorre però rendere queste opportunità più visibili, senza compromettere l’accuratezza e la precisione dei contenuti. Il progetto di TikTok è solo una delle tante iniziative che stiamo implementando per rivoluzionare la nostra comunicazione verso l’esterno, la tessera di un mosaico che mira a rappresentare la ricchezza e la varietà delle nostre Professioni”.(ITALPRESS).

Foto: Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio