MILANO (ITALPRESS) – Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Lombardia. In via Gallarate a Milano, un autista è stato travolto e ucciso dal suo stesso furgone. Dalle prime rilevazioni, sembrerebbe che l’uomo sia stato schiacciato nel tentativo di fermare il mezzo da un piano scosceso. L’uomo è morto sul colpo ed è stato estratto da sotto il furgoni grazie ai Vigili del Fuoco, i quali hanno sollevato il mezzo con dei cuscini ad aria.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Vigili del Fuoco Milano