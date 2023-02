MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina, intorno alle 9, si è sviluppato un incendio di circa 20 mq su un tetto a Rosate, presso la coopetiva sociale Contina. Nella zona dove si è sviluppato l’incendio sono stati evacuati i 9 occupanti e portati in un altra area della cascina non interessata dall’incendio. In posto 8 squadre dei Vigili dle Fuoco, il 118, la polizia locale e i carabinieri.(ITALPRESS).

Photo Credits: Vigili del Fuoco Milano