MILANO (ITALPRESS) – I Vigili del Fuoco di Milano nella notte sono intervenuti nel comune di Cesate per un incendio scoppiato all’interno di una villetta in via XXXV aprile. Giunte in pochi minuti le squadre di Sesto San Giovanni, Garbagnate e Saronno hanno circoscritto immediatamente le fiamme e messo in sicurezza l’area. Evacuata una famiglia di tre persone. Nessun ferito e nessun coinvolto. (ITALPRESS).

Foto: vigili del fuoco Milano