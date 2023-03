MILANO (ITALPRESS) – Incendio in un appartamento in via Nicola D’apulia 7 a MIlano. Le fiamme si sono divampate in un appartamento posto al primo piano di un edificio di tre livelli. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con cinque squadre hanno trovato all’interno una persona di 70 anni carbonizzata. L’intervento si è concluso alle ore 6 e 30 circa, Le fiamme sono state spente e l’area messa in sicurezza.. Sul posto anche il personale del 118 e i carabinieri.

(ITALPRESS).

Photo credits: vigili del fuoco Milano