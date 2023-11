MILANO (ITALPRESS) – Una anziana donna è morta a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno dell’appartamento in cui abitava in via Armellini 10 a Milano. E’ successo intorno alle 13.30. In pochi minuti, dopo la telefonata giuntalla sala operativa di via Messina, sul posto I vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, Marcello, Centrale e Nucleo SAF.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Vigili del Fuoco