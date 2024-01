MILANO (ITALPRESS) – Sono stati rinviati a giudizio gli attivisti di Ultima Generazione, che il 15 gennaio 2023 imbrattarono con vernice gialla la scultura denominata L.O.V.E dell’artista Maurizio Cattelan, esposta in piazza Affari a Milano. Il processo inizierà il 18 marzo. Agli imputati viene contestato il reato di danneggiamento. Prima dell’udienza tenutasi davanti al giudice delle indagini preliminari, è stato organizzato da alcuni attivisti un sit-in davanti al Palazzo di Giustizia per esprimere solidarietà nei confronti dei loro sodali imputati. Il Comune di Milano si è costituito nel processo come parte civile. (ITALPRESS).

Foto: Ultima Generazione